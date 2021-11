Augsburg

Der große E-Scooter-Test in Augsburg: Worauf es beim Elektroroller ankommt

In Augsburg gibt es gerade drei Anbieter von E-Scootern. Bolt ist der neueste Anbieter, was man den Gefährten auch noch ansieht.

Plus Drei Anbieter teilen sich den Augsburger E-Scooter-Markt. Nicht nur der Preis ihrer Produkte ist unterschiedlich. Im Test zeigen sie auch Schwächen.

Von Fridtjof Atterdal

Der E-Scooter-Markt in Augsburg ist in Bewegung. Unternehmen verabschieden sich aus der Stadt, neue Anbieter versuchen, sich zu etablieren. Der neueste Zugang ist das Unternehmen "Bolt", das mit seinen Rollern und billigen Preisen auch in Augsburg in den Markt drückt. Nach eigenen Angaben bietet Bolt derzeit Mikromobilitätslösungen in mehr als 100 Städten und 17 Ländern in Europa an. In Augsburg sind die türkisfarbenen E-Scooter seit wenigen Wochen auf den Straßen unterwegs. Neben Bolt gibt es mit Lime und Voi zwei weitere Anbieter in Augsburg. Die Scooter von Tier und Dott sind dagegen bereits wieder aus der Stadt verschwunden. Wie unterscheiden sich die drei Anbieter, gibt es Unterschiede neben dem Preis? Wir haben den Test gemacht.

