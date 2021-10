Augsburg

vor 31 Min.

Die ersten Luftreiniger sind an Augsburger Schulen angekommen

An der Birkenau-Grundschule in Lechhausen sind die neuen Luftreinigungsgeräte bereits im Einsatz.

Plus Luftfilter für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sind geliefert worden. Sie sollen ein Baustein für die Sicherstellung des Schulbetriebs im zu erwartenden Corona-Winter sein.

Von Stefan Krog

Gut drei Wochen nach dem Start des neuen Schuljahres sind die ersten Luftreiniger für die rund 750 Klassenzimmer der Jahrgangsstufen 1 bis 6 in Augsburger Schulen geliefert worden. In einigen Grundschulen sind die Geräte bereits im Einsatz. Aktuell werden die 300 Reiniger aus dem ersten Paket aufgestellt. "Die Abstimmungen zur Logistik der weiteren Liefertranchen laufen ebenfalls bereits. Auch hier sind die Auslieferungen in hoher Stückzahl in den kommenden Wochen vorgesehen", sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Die Geräte sollen ein Baustein für die Sicherstellung des Schulbetriebs im zu erwartenden Corona-Winter sein, indem sie die Reihentestungen in den Klassen und das Lüftungskonzept ergänzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen