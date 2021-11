Augsburg

"Diskriminierung von Ungeimpften": Lokal schließt aus Protest gegen Corona-Regeln

Plus Bernhard Spielberger öffnet das Palladio in Augsburg zunächst nicht mehr - weil er mit 3G-Plus nicht einverstanden ist. Wie er in seiner Seniorenresidenz vorgeht.

Von Jörg Heinzle

Wer im Restaurant Palladio im Augsburger Stadtteil Kriegshaber ein Steak oder einen Fisch essen will, der steht jetzt vor verschlossenen Türen. Inhaber Bernhard Spielberger will die verschärften Corona-Regeln nicht akzeptieren. Bayernweit steht die Corona-Ampel auf Rot, deshalb gilt in der Gastronomie nun 3G-Plus. Das heißt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, der muss einen negativen PCR-Test nachweisen. Das ist teuer - für einen solchen Test muss man in der Regel mindestens 50 Euro bezahlen. Spielberger sagt: "Ich akzeptiere nicht, dass mich der Staat zwingt, Gäste aufgrund ihres Impfstatuts auszuschließen." Wie es jetzt in seinem Lokal weitergeht - und in der großen Seniorenwohnanlage Albaretto, die er ebenfalls betreibt.

