Drei Augsburger Institutionen für den Deutschen Engagementpreis nominiert

Drei Augsburger Institutionen sind für den mit 10.000 Euro dotierten "Deutschen Engagementpreis 2021" nominiert worden. Bürger können abstimmen.

Soziales Engagement ist wichtig und wird von immer mehr Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern auch geleistet. Für deren Engagement wird jetzt der "Deutsche Engagementpreis" verliehen. Auch drei Augsburger Einrichtungen sind unter den Nominierten: "einsmehr", "ProKapsogo" und der Protestantische Friedhof in Augsburg.

Der Verein "einsmehr" schaffte es mithilfe von Spendensammlungen und staatlichen Zuschüssen im November 2020 das erste Inklusionshotel in Augsburg zu eröffnen. Das Ziel hierbei ist, Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung zu schaffen und diesen eine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu geben.

Was die Augsburger Institutionen auszeichnet

Die Devise der Initiative "ProKapsogo" lautet "Berufsausbildung ist die beste Hilfe für die Jugend Afrikas!". Das privat organisierte Projekt verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Berufsausbildung in den Partnereinrichtungen in Kapsogo und in Baringo County voranzutreiben.

Auch der Protestantische Friedhof wurde für den Engagementpreis nominiert. Foto: Michael Eichhammer (Archivbild)

Der Protestantische Friedhof in Augsburg steht für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein. Die Umsetzung erfolgte durch die Pflanzung neuer Grünflächen, die Wasserplanung wurde nachhaltiger gestaltet und eine Solaranlage ermöglicht es dem protestantischen Friedhof, tagsüber autark zu sein und den Rest der Energie zu speichern.

Deutscher Engagementpreis: Abstimmung im Internet

Für den Deutschen Engagementpreis kann man sich nicht bewerben, sondern muss nominiert werden. Nur wer bereits eine Auszeichnung für seinen Einsatz erhalten hat, kann vorgeschlagen werden. Der Deutsche Engagementpreis gilt daher als "Preis der Preise". Bis zum 20. Oktober kann unter: www.deutscher-engagementpreis.de für die Kandidaten abgestimmt werden. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Dezember bekannt gegeben. (AZ)