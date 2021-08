Ehemaliger Richter besaß über 4000 Kinderpornos, jetzt wurde er verurteilt

Plus Wegen des Besitzes von Kinderpornografie wurde ein Richter verurteilt. Er galt als Vorzeigebeamter und arbeitete lange in Augsburg. Manche Bilder holte er aus Strafakten.

Dieser Fall dürfte nicht nur die Augsburger Justizkreise erschüttern: Bei einem ehemaligen Richter des Augsburger Landgerichts wurden über 4000 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt gefunden. Überwiegend handelt es sich um Bilder, es sind aber auch einige Videos darunter. Oberstaatsanwalt Thomas Goger, Chef des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet in Bamberg, bestätigte einen Bericht der Bild gegenüber unserer Redaktion.