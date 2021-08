Augsburg

12:00 Uhr

Eröffnung von Decathlon-Filiale in Augsburg verzögert sich

Plus Aus dem vorgesehenen Start von Decathlon in Lechhausen wird in diesem Jahr wohl nichts. An den Plänen der Sporthandels-Kette habe sich jedoch nichts geändert.

Von Stefan Krog

Die Eröffnung der Decathlon-Filiale nahe der Meraner Straße in Lechhausen wird sich verzögern. Die französische Sporthandels-Kette wollte ursprünglich in diesem Sommer in dem "Meran-Arkaden" genannten Fachmarktzentrum im Gewerbegebiet eröffnen. An dem Einzelhandelsstandort gegenüber dem EGM-/Kaufland-Areal hatte sich zuletzt die Italo-Gastrokette L'Osteria angesiedelt.

