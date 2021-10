Feuerwehr evakuiert Zug mit 300 Fahrgästen

Der BR hat den Vorgang etwas umfassender dargestellt:



https://www.br.de/nachrichten/bayern/feuerwehr-befreit-fahrgaeste-aus-fugger-express,Smeijqj



>>

Der Fugger-Express war gegen 16 Uhr 20 zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Augsburg-Hochzoll zum Stehen gekommen.

...

Knapp 2 Stunden im Zug eingeschlossen

...

Als die Berufsfeuerwehr Augsburg eineinhalb Stunden später, gegen 17 Uhr 40 an dem liegen gebliebenen Zug eintraf, klopften viele Fahrgäste bereits an die Scheiben. Offenbar waren sie vom langen Warten zermürbt und die Luft in den Abteilen stickig geworden.

<<



Hat die AZ ihren Artikel von der DB schreiben lassen?

Antworten Melden Permalink