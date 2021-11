Freistaat gibt über 62 Millionen für Augsburger Staatsbibliothek frei

Die Modernisierung und Erweiterung des Gebäudes an der Schaezlerstraße kann starten. Ein Ausweichquartier für die Staats- und Stadtibibliothek ist in Lechhausen vorgesehen.

Nach jahrelanger Wartezeit kann die Generalsanierung und Erweiterung der denkmalgeschützten Augsburger Staats- und Stadtbibliothek an der Schaezlerstraße beginnen. Der Haushaltsausschuss im Landtag hat dafür 62,5 Millionen Euro bewilligt. Und so geht es jetzt weiter.

Nach Angaben des Augsburger Landtagsabgeordneten Harald Güller ( SPD) können nun konkret die notwendigen Aufträge an Dritte vergeben werden, vor Ort können die Vorbereitungen beginnen. Nach seinen Informationen werden die Arbeiten für das Baufeld, etwa die Rodung, ab Januar 2022 starten. Ab April 2022 sollen die dann Vorbereitungen der Interims-Unterbringung der Bibliothek beginnen. Die Bestände sollen auch während der Bauphase für Ausleihe und Forschung zur Verfügung stehen. Deshalb wird die gesamte "Stabi" vorübergehend ins ehemalige Bayernkolleg nach Lechhausen umquartiert. Der Altbau an der Schaezlerstraße muss auch leer sein, um ihn von Grund auf zu modernisieren. Güller zufolge wird der Neubau des Bayernkollegs bis Ende 2021 bezugsfertig sein, so dass der Umzug in den Weihnachtsferien oder spätestens Faschingsferien erfolgen könne. Ab dann stehe der bisherige Bau zur Verfügung.

Augsburger Staatsbibliothek: Anfang 2023 ist Baubeginn

Bis zum Baubeginn für die Modernisierung und Erweiterung der Bibliothek wird es noch etwas dauern. Güller teilt mit, die Arbeiten an der Baugrube sollen Anfang 2023 beginnen. Die weitere Vorgehensweise soll demnach stufenweise stattfinden und von einer archäologischen Erkundung des Geländes begleitet werden. Zu Beginn des Jahres 2024 seien die Betonierung der Bodenplatte und der konkrete Baubeginn geplant. Die Bauzeit wird ab diesem Zeitpunkt auf zwei Jahre angesetzt.

Die Staats- und Stadtbibliothek wird modernisiert und erweitert, auch um wertvolles Archivgut besser zu schützen. Es kommt ein neuer Zwillingsbau neben dem historischen Gebäude, deshalb muss die alte Stadtbücherei aus den 1950er-Jahren weichen. Letztere wird im Oktober 2022 abgerissen, wobei viele Teile der Ausstattung diesmal nicht auf der Bauschuttdeponie landen. Im Gegenteil: Das Staatliche Bauamt gibt solche Teile zum ersten Mal zum Verkauf frei. Damit soll ein innovativer Beitrag zur Ressourcenschonung und Energieeinsparung im Bauwesen geleistet werden. (eva)