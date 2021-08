Für ein neues Wohnpatenprojekt werden Ehrenamtliche gesucht

In Augsburg tun sich vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen bei der Wohnungssuche schwer. Sie sollen dabei künftig von Freiwilligen unterstützt werden.

Im September 2021 startet das neue Wohnpatenprojekt des Freiwilligen-Zentrums Augsburg, dessen Konzept im Auftrag der Stadt mit den entsprechenden Fachstellen erarbeitet wurde. Auftakt ist mit einer ersten Schulung für interessierte Ehrenamtliche.

"Augsburg ist eine Stadt mit angespanntem Wohnungsmarkt - insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. Die Suche nach Wohnraum ist für diese Menschen oftmals sehr schwer, und es besteht erhöhter Unterstützungsbedarf", sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Hier könne bürgerschaftliches Engagement eine Lücke schließen. Und genau da setze das Wohnpatenprojekt an. Ausgehend von den bereits erfolgreichen Patenprojekten des Freiwilligen-Zentrums - etwa Flüchtlings- oder Lesepaten - werden jetzt Bürgerinnen und Bürger gesucht, die auf ehrenamtlicher Basis bei der Wohungssuche helfen. Schenkelberg erläutert: "Immer wieder stellt sich heraus, dass es beispielsweise im Bereich von Wohnungsleerständen, in der Kommunikation oder bei der persönlichen Vorsprache bei Besichtigungsterminen vertane Chancen und Missverständnisse gibt, die eine Vermittlung erschweren. Das Ehrenamt kann hier Wege weisen und Brücken bauen."

Augsburgs Wohnpaten sollen professionelle Hilfsangebote ergänzen

Die Patinnen und Paten sollen vor allem für die Menschen da sein, die am dringendsten Unterstützung auf dem Wohnungsmarkt benötigen - zum Beispiel Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit Behinderung. "Wichtig ist die Vernetzung mit bestehenden Angeboten von Behörden und von Sozialverbänden, die bei uns in Augsburg großgeschrieben wird und in die das zusätzliche ehrenamtliche Engagement gut hineinpasst", so Sozialreferent Schenkelberg.

Schulung der Wohnpaten beginnt am 21. September

Das Konzept sieht vor, dass die Wohnpatinnen und -paten mit Zeit, Kompetenz und privaten Netzwerken die professionellen Hilfen der Fachberatungsstellen ergänzen und unterstützen - aber auf keinen Fall ersetzen. Die Ehrenamtlichen sollen ihre Klientel bei der Wohnungssuche begleiten. Projektleiterin Gabi Opas ist optimistisch, für das neue Vorhaben Ehrenamtliche zu gewinnen.

Termin: Die kostenfreie Wohnpatenschulung findet von Dienstag bis Donnerstag, 21. bis 23. September, jeweils von 14 bis 18 statt. Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse opas@freiwilligen-zentrum-augsburg.de möglich. (AZ, bau)

