Gewinnerin des AZ-Bilderrätsels spart Preisgeld für Japan-Reise

Claudia Fischer aus Oberhausen hat bei unserem Bilderrätsel gewonnen. Sie hat schon eine genaue Vorstellung, was sie mit den 1000 Euro anfangen will.

Beim Bilderrätsel unserer Zeitung macht Claudia Fischer aus Oberhausen täglich mit. "Seit meiner Kindheit lese ich Zeitung, beim Bilderrätsel mache ich mit, seit es es gibt." Mit einem Gewinn geklappt hat es nicht - bis zum Samstag, als sie das Lösungswort "Kaffeekanne" richtig erriet. "Das Bilderrätsel ist auch das einzige Rätsel, bei dem ich mitmache", so Fischer. Die Nachricht vom Gewinn erreichte sie auf dem Handy beim Einkaufen.

Das Preisgeld des AZ-Bilderrätsels steckt die Gewinnerin in Reisen

Die 1000 Euro Gewinn werden in Reisen gesteckt. Mit 500 Euro plant sie einen kleinen Urlaub zusammen mit ihren Töchtern, 23 und 16 Jahre alt. Wohin es gehen soll, ist noch offen. Die anderen 500 Euro werden in die Kasse für eine Japan-Reise gelegt. Claudia Fischer betreibt seit einigen Jahren die Selbstverteidigungskunst Shorinji Kempo, die in Japan ihre Heimat hat und dort weit verbreitet ist. Alle vier Jahre finden große Welttreffen der Kampfsportler und -sportlerinnen statt. "Dort treffen sich die Nationen aller Welt", freut sich Fischer. In zwei Jahren soll es in Japan wieder soweit sein. "Einmal muss man das mitgemacht haben", sagt Claudia Fischer. Für die große Reise legt sie jetzt schon regelmäßig etwas Geld zurück. Die 500 Euro seien da eine gute Aufbesserung für die Reisekasse. (skro)

