Augsburg

16.07.2021

Gräber am Kesselmarkt: Skelette werden nun ausgegraben

Bei einer Baustelle am Kesselmarkt in der Augsburger Innenstadt graben Archäologen die Knochen von Verstorbenen aus dem Mittelalter aus.

Plus Aktuell graben Archäologen beim Kesselmarkt alte Knochen aus. Sie gehören zu einem Friedhof aus dem Mittelalter. Es ist nicht das einzige Gräberfeld, das unter Augsburg liegt.

Von Leonhard Pitz

Baustellen in Augsburg erregen normalerweise nicht viel Aufsehen. Anders ist es zurzeit am Kesselmarkt in der Innenstadt, hier blicken Schaulustige immer wieder interessiert über die Absperrungen in einen ausgehobenen Graben. Dort blitzen einem aus der Erde Knochen und Schädel entgegen - mehrere Hunderte Jahre alt, aber gut erhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass am Kesselmarkt Skelette ausgegraben wurden.

