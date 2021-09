Grüner Rundweg in Oberhausen ist schon bald komplett

Am Hettenbach beginnen die Bauarbeiten für den lang erwarteten Lückenschluss zum Rundweg in Oberhausen. Ein Teil der Tobias-Maurer-Straße wird zur verkehrsberuhigten Zone.

In Oberhausen beginnen jetzt Straßenbauarbeiten zur Aufwertung des Stadtteils. Die Tobias-Maurer-Straße und die Billerstraße werden durch einen Gehweg entlang des Hettenbachs miteinander verbunden. Zudem wird die Tobias-Maurer-Straße ab dem Einmündungsbereich in die Donauwörther Straße auf einer Länge von rund 65 Metern verkehrsberuhigt umgestaltet.

Lückenschluss für Grünen Rundweg in Oberhausen

Durch den neuen Wegabschnitt entsteht erstmals eine durchgehende Verbindung für Fußgängerinnen und Fußgänger von der Drentwettstraße bis zu den Grünflächen am Hettenbachufer mit seinen Spielplätzen. Die Maßnahme ist ein Lückenschluss im Zuge des Projekts Grüner Rundweg für Oberhausen.

Von den Grünanlagen am Hettenbachufer kommend, überquert man die bestehende Brücke an der Billerstraße und folgt künftig dem zwischen Gebäude und Ufermauer eingebetteten Fußweg entlang des Baches. Eine vorhandene Engstelle am Kloster der Missionsschwestern in der Billerstraße wird durch ein Holzdeck aufgeweitet, das über die Wasserfläche des Hettenbachs ragt. Die Stadt will hier einen Ort zum Verweilen schaffen. Der Weg sei wegen der beengten Verhältnisse allerdings nur von Fußgängerinnen und -Fußgängern nutzbar, nicht aber von Radfahrern.

Für Fahrzeuge gilt künftig Schrittgeschwindigkeit

Der Abschnitt der Tobias-Maurer-Straße bis zur Donauwörther Straße ist bislang eine Tempo-30-Zone mit Fahrbahn und einem schmalen Fußweg. Diesen Bereich will die Stadt jetzt verkehrsberuhigen und so für Fußgänger besser nutzbar machen. Für Fahrzeuge gilt künftig Schrittgeschwindigkeit. Der bestehende Grünstreifen entlang des Hettenbachs in diesem Bereich bleibt erhalten, zusätzlich werden drei neue Bäume gepflanzt. Der Einfahrtsbereich an der Donauwörther Straße soll übersichtlicher und dadurch verkehrssicherer werden.

Seit Mitte der 1970er Jahre wird im Rahmen der Stadtsanierung die Idee eines "Grünen Rundweges" in Oberhausen verfolgt. Der Weg verläuft bislang durch die Drentwettstraße zum Drentwettsteg, von dort am Wertachufer entlang nach Süden bis zum Seitzsteg, weiter über die Schöpplerstraße und Branderstraße bis zum Postweg am Hettenbach.

Ab hier führt der Weg, kurz unterbrochen durch die Ulmer Straße, am Hettenbach entlang bis zur Billerstraße. Hier endet der gestaltete Weg, da ein Grundstücksstreifen südlich des Hettenbachs bislang nicht zur Verfügung stand.

Bauarbeiten in Oberhausen dauern voraussichtlich bis 19. November

Im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Oberhausen-Mitte wurde die Idee des Grünen Rundweges nochmals aufgegriffen, so dass der Lückenschluss jetzt erfolgen kann. Die Stadt erhält einen Zuschuss aus der Städtebauförderung. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 19. November dauern, heißt es aus der Bauverwaltung. (AZ, bau)