Grüß Gott, Augsburg: Ehrenamtliche zeigen Besuchern ihre Heimatstadt

Plus Einheimische als kostenlose Stadtführer: Das ist das Konzept der Greeter, die es jetzt auch in Augsburg gibt. Wir haben einen Spaziergang begleitet.

Auf dem Rathausplatz herrscht viel Bewegung, als der Perlachturm an diesem Tag 12 Uhr schlägt. Eine Gruppe von rund 20 Personen durchtrennt im Gänsemarsch das Gewusel aus Einkaufsbummlern und Jugendlichen, ihr Stadtführer bittet sie zwischen Augustusbrunnen und Kettenkarussel zum Anhalten. Nur wenige Schritte entfernt, aber wesentlich unscheinbarer, startet die pensionierte Lehrerin Helga Reber ihren Rundgang, einen sogenannten Greet. Es geht dabei um eine neue Form von Stadtführungen.