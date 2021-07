Augsburg

06:00 Uhr

Händlern und Gastronomen in Augsburg geht das Personal aus

Malin Wiedermann arbeitet Teilzeit im Picnic am Moritzplatz. Arbeitskräfte sind in der Gastro-Branche derzeit gesucht.

Plus Die Corona-Lage entspannt sich, das wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus - zumindest für Arbeitnehmer. Manche Branchen haben aber nun große Probleme.

Von Andrea Wenzel

Ulrich Mayer, Inhaber des Tabakwaren- und Spirituosenladens No. 7 in der Steingasse, verbringt dieser Tage abends oft länger im Büro, als ihm lieb ist. Denn tagsüber helfen er und sein Bruder verstärkt im Laden aus, weil Personal fehlt. Ein bis zwei Fachkräfte würde Mayer gerne noch einstellen, doch die Suche verlief bislang ergebnislos. "Der Arbeitsmarkt ist bundesweit leer gefegt", erzählt der Händler. In normalen Zeiten hätten sich auf seine Stellenanzeigen zwischen 40 und 60 Menschen beworben. Jetzt waren es um die vier - und darunter keine einzige Fachkraft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen