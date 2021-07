Augsburg

Hunderte junge Menschen feiern beim Modular-Festle

Schnell kam an der Bühne am Kessel Stimmung auf: Dort legen am Freitagabend DJs elektronische Musik auf.

Plus Musik und Mitmachaktionen stehen beim Jugendfestival auf dem Programm. Die Freude über das Fest ist groß.

Von Miriam Zissler

Mit dem Sonnenschein kommen am Freitagnachmittag auch die Besucher auf das Festivalgelände am Oberhauser Gaskessel. Fröhlich tanzen sie zu der Musik oder unterhalten sich. Endlich wieder ein Festival, freuen sich die Besucher, die die Festivalstimmung in den vergangenen Monaten sichtlich vermisst haben.

