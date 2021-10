Augsburg

In Augsburger Kitas soll jetzt der Lollitest eingeführt werden

Plus Rund 200 Kitas wollen die Kinder mit Lollitests auf Corona testen lassen. An zwei Kitas in Augsburg soll bald ein Testlauf starten.

Von Miriam Zissler

Seit Monaten setzt sich die Stadt Augsburg für den Einsatz von Lollitests bei Kindern und Jugendlichen ein. PCR-Pooltests werden flächendeckend in Bayern seit diesem Schuljahr an Grund- und Förderschulen vorgenommen. Der Freistaat stellte es den Kommunen nun frei, auch an Kindertagesstätten den Lollitest vorzunehmen, so lange sie sich selber um die Organisation kümmern. Im Gegensatz zu anderen Großstädten, wie München oder Regensburg, die diese Woche noch ablehnten, arbeitet Augsburg bereits an der Einführung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

