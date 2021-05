Augsburg

28.05.2021

In den Augsburger Kliniken sind bald wieder Besucher erlaubt

Plus Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen ist in den Krankenhäusern in der nächsten Woche mit Lockerungen zu rechnen. An der Uniklinik gibt es ein Ampelsystem.

Von Andrea Baumann

Für Patienten in den Krankenhäusern und ihre Angehörigen brachte die Corona-Pandemie starke Einschränkungen mit sich: Bis auf wenige Ausnahmen herrscht in den Augsburger Kliniken seit Monaten generelles Besuchsverbot. Wegen der sinkenden Infektionszahlen wird diese strenge Regelung bald gelockert.

