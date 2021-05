Augsburg

Infektionsgefahr: Stadtwerke Augsburg wollen keine Sitze sperren

Plus Im "Bürgerbeirat Corona" geht es um den öffentlichen Nahverkehr. Die Stadt Augsburg befürchtet, dass die Sperrung einzelner Sitze erst recht zu Ballungen führen könnte.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke halten die Sperrung von einzelnen Sitzen in Doppelreihen in Bussen und Straßenbahnen in Corona-Zeiten für nicht sinnvoll. "Ich mag es auch nicht, wenn in Corona-Zeiten jemand direkt neben mir sitzt", sagte der für den Nahverkehr zuständige Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle im "Bürgerbeirat Corona", bei dem ausgeloste Bürger mit der Stadtregierung über die Corona-Maßnahmen diskutieren. Aus dem Beirat war die Forderung nach einer solchen Prüfung laut geworden. Allerdings hätten sich die Stadtwerke und die Stadt nach Abwägung dagegen entschieden, so Hübschle.

