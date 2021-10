Augsburg

Infiziert trotz Impfung: Wie wirkt sich das auf die Corona-Lage aus?

Plus Die Corona-Zahlen in Augsburg sind deutlich gestiegen. Auch Geimpfte infizieren sich vermehrt mit dem Virus. Wie Uniklinik, Hausärzte und Gesundheitsamt das bewerten.

Vor etwa drei Wochen kamen die ersten Corona-Fälle in einer Augsburger Schule auf. Eine Lehrerin, Anfang 40 und doppelt geimpft, fühlte sich sicher. "Ich war ja geimpft. Ich dachte, ich werde mich schon nicht anstecken", sagte sie. Als sie dann Fieber und Gliederschmerzen bekam, machte sie trotzdem sofort einen Schnelltest. Das Ergebnis: positiv. Sie machte noch einen zweiten und dritten Test, ein PCR-Test bestätigte die Ergebnisse des Schnelltests. Für sie war es ein Schock. Der Krankheitsverlauf war für die Lehrerin dann auch schlimmer als gedacht. "Ich dachte, dass es mit einer Impfung am Ende so ist wie bei einer Erkältung. Es war aber eher wie bei einer richtigen Grippe. Ich hatte über 39 Grad Fieber", sagt sie. Schüttelfrost, Glieder- und Kopfschmerzen plagten sie zusätzlich. Die Symptome klangen aber rasch ab. "Ich bin sehr froh, dass ich geimpft war", sagt sie und will künftig vorsichtiger sein. Berichte über sogenannte Impfdurchbrüche häufen sich. Auch das Augsburger Gesundheitsamt registriert mehr Geimpfte, die sich trotzdem infizieren. Was bedeutet das für die Corona-Lage in Augsburg?

