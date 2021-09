Augsburg

07:00 Uhr

Jeder dritte Augsburger setzt bei der Bundestagswahl auf die Briefwahl

Plus Die Stadt Augsburg hat bereits 66.400 Anträge versandt - ein neuer Rekord. Wegen der vielen Briefwähler könnte sich das Ergebnis am Wahlabend verzögern. Wo und wie ausgezählt wird.

Von Michael Hörmann

Noch zwei Wochen dauert es bis zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September. Doch von den 190.000 wahlberechtigten Augsburgerinnen und Augsburger haben 15.000 Personen ihre Entscheidung bereits getroffen. Sie haben per Briefwahl abgestimmt. Die verschlossenen Unterlagen sind bereits zurück bei der Stadt. In den kommenden Tagen wird die Masse an Unterlagen eintreffen. Insgesamt 66.400 Wahlbriefanträge hat die Stadt bisher versandt. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl gab es in Augsburg knapp 42.500 Briefwähler. Die hohe Zahl der Briefwähler könnte am Wahlabend die Bekanntgabe des Ergebnisses verzögern, auch wenn sich die Stadt darauf entsprechend vorbereitet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

