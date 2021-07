Augsburg

06:00 Uhr

Kaskaderos schließt: Augsburg verliert ein zauberhaftes Geschäft

Plus Ingo Hoffmann bedauert es, dass sein Laden Kaskaderos schließen muss. Zauberkästen und Freizeitartikel waren viele Jahre lang gefragt, nun fehlt der Umsatz.

Von Elif Binici

Betritt man den kleinen Laden namens Kaskaderos, möchte man sofort beginnen zu stöbern. Auf den Regalen drängen sich Zauberkästen an Jonglierzubehör und Feuerfächer, an der Wand ist eine Dartscheibe angebracht und am Boden ist ein Einrad zu finden. Viele Jahre lockte dieses Geschäft am Milchberg 17 Jung und Alt an und galt als Geheimtipp für Freizeitsport und Spiel. Dann kam die Corona-Krise und der Umsatz brach ein. Schweren Herzens zieht Inhaber Ingo Hoffmann deshalb Konsequenzen. Ende September wird er seinen Laden endgültig schließen. "Hochgerechnet mussten wir während der Pandemie insgesamt vier Monate schließen und das ist einfach nicht zu stemmen", erzählt er betrübt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen