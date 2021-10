Lechhausen feiert 2021 wieder Kirchweih und Marktsonntag

Die Lechhauser Kirchweih kann dieses Jahr wieder mit dem Marktsonntag stattfinden. Es gibt ein paar Einschränkungen, doch die Veranstalter hoffen dennoch auf Zuspruch.

Beinahe wären die Lechhauser Kirchweih samt des Marktsonntags dieses Jahr ausgefallen – wie so viele Veranstaltungen wegen Corona. Nun aber steht fest: Das traditionelle Festwochenende findet statt. Die Kirchweih wird, obwohl sie seit diesem Montag wieder erlaubt wären, zwar auf Bierzelte verzichten, auch einen Umzug wird es nicht geben. Die Aktionsgemeinschaft Lechhausen und der Schwäbische Schaustellerverband wollen aber dafür sorgen, dass die Besucherinnen und Besucher von 16. bis 24. Oktober dennoch ein umfassendes Angebot an der Lechhauser Klausstraße vorfinden.

5 Bilder Die Lechhauser Kirchweih 2020 startet: Ein kurzer Streifzug in Bildern Foto: Annette Zoepf

Ihren Slogan hat die Aktionsgemeinschaft auf den Plakaten entsprechend der Corona-Regeln angepasst: "Mit Abstand gelingt der Marktsonntag am besten", heißt es darauf, was laut Vorsitzendem Peter Fischer für die Geschäfte kein Problem sein dürfte. Schließlich seien sie es gewöhnt, den Alltagsbetrieb entsprechend der Bestimmungen abzuwickeln. Sein Stellvertreter Walter Wölfle empfiehlt dem Personal am Marktsonntag auch im Freien das Tragen einer Maske.

Lechhauser Kirchweih: 14 Fahrgeschäfte und ein kulinarisches Angebot

Die Schausteller bauen in der Klausstraße insgesamt 14 Fahrgeschäfte auf, unter anderem ein Kinderkarussell und einen Auto-Scooter. Auch Stände mit deftigen und süßen Speisen gibt es, so gebrannte Mandeln und Steckerlfisch. Feuerwehr und Wasserwacht zeigen am Marktsonntag Präsenz, die Neuburger Straße ist an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr gesperrt, in der Widderstraße findet ein Automarkt statt. Dort, wo bislang die mobile Impfstation vor dem Grünen Kranz stand, führt CSU-Mitglied Klaus-Dieter Huber durchs Bühnen-Programm. Die Polizei-Hundestaffel Augsburg/Königsbrunn ist im Umfeld der Sozialstation mit einer Vorführung um 15 Uhr eine der Hauptattraktionen.

Vergangenes Jahr fiel der Marktsonntag wegen Corona aus. Vor der Pandemie waren bis zu 40.000 Menschen zu der traditionsreichen Veranstaltung gekommen. Während der Kirchweih wird es Änderungen auf der Route der Buslinie 23 geben, weil sie nicht durch die Klausstraße fahren kann. Von Montag, 11., bis Montag, 25. Oktober, fährt die Linie 23 von der Haltestelle "Lechhausen Schlössle" über die Tauroggener und Kurt-Schumacher-Straße Richtung Haltestelle "Steinerne Furt". Stadteinwärts wird die Linie 23 von der Haltestelle "Steinerne Furt" über die Kurt-Schumacher-Straße und Rechte Brandstraße umgeleitet.

