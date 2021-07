Mode in Corona-Zeiten: Oben hui und unten pfui?

Weil wegen der Pandemie viele Veranstaltungen nur noch per Computer stattfinden, stehen bei der Kleidung vor allem Blusen und Hemden im Fokus. Das nutzt jetzt eine Augsburger Modemacherin.

Schwer vorstellbar, dass Karl Lagerfeld – so er denn die Corona-Krise erlebt hätte – je in Jogginghosen zu einer Videokonferenz erschienen wäre. Der ein oder andere von uns wird genau das aber schon getan haben. Weil die Zeit nicht zum Umziehen reichte, weil’s bequemer ist als Jeans oder Anzughose – und weil’s halt auch kein Kollege sieht, sofern die Kamera richtig eingestellt ist...

Wen wundert’s da, dass wir uns auch beim Shoppen umorientiert haben: Der US-Konzern Wallmart meldete jüngst, dass er zuletzt fast nur Shirts, Blusen und Hemden verkaufen konnte. Auf den Hosen dagegen blieb er – wie auch deutsche Händler – sitzen.

Puffärmel liegen im Trend - gut bei Videokonferenzen

Bei Mode-Designern regte die Homeoffice-Phase die Kreativität neu an: Puffärmel liegen im Trend, böse Zungen behaupten, man wirke damit in Videokonferenzen präsenter. Aber auch Farben spielen eine neue Rolle.

Die Augsburger Modemacherin Sarah Maria Nordt hat ein Semesterprojekt von Studierenden der Akademie für Mode und Design (AMD) in Hamburg begleitet. Zwar ging es generell um die Zukunft der Business-Garderobe, doch die Tatsache, dass man künftig mehr Meetings am Computer haben wird, nahm ebenfalls Einfluss. Nordt, die sich mit ihrem Start-up „Sanoge“ am Silbermannpark auf maßgeschneiderte Businessmode für Frauen spezialisiert hat, war Jury-Mitglied beim Projekt. „Die Studierenden haben gezeigt, wie man einen Kragen in Szene setzen oder einen Ausschnitt mit einer Blume in 3D akzentuieren kann“, sagt sie.

Sarah Maria Nordt hat ein Modeunternehmen in Augsburg. Corona hat sie auf neue Ideen gebracht. Foto: Michael Hochgemuth

Unter anderem seien Designentwürfe eingegangen, bei denen das Revers eines Blazers in Falten gelegt wurde und das Innere jeder Falte farblich gestaltet sei. „Man gestikuliert ja manchmal beim Sprechen vor dem Computer, dann fallen solche Details auf.“ Corona habe für solche Spielereien neue Impulse gegeben.

Im Herbst ist eine Modenschau geplant

Sarah Maria Nordt setzt die Siegerentwürfe der Studierenden nun um und nimmt sie in ihre Kollektion auf. Im Spätherbst, sagt sie, ist eine Modenschau geplant. Ob es sich um eine Präsenzveranstaltung handelt? Wenn ja, was werden die Models wohl unterhalb des Bauchnabels tragen? Jogginghosen und Hausschuhe vielleicht, getreu dem Motto „Oben hui und unten pfui“? Armer Karl Lagerfeld! (mit nip)