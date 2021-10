Augsburg

19:00 Uhr

Neustart an der Uni Augsburg: Endlich wieder richtiges Studentenleben

Plus Eineinhalb Jahre war es ein Studium auf Distanz, nun kehrt das Leben an die Augsburger Uni zurück. Was die Studierenden vermisst haben - und wie sie den Neustart erleben.

Von Lara Reile

Seit drei Semestern studieren Jasmin Dauwalter, Ina Naumann und Sofia Schellhorn bereits in Augsburg Grundschullehramt. Den Uni-Campus gefüllt mit Menschen haben sie aber in der vergangenen Woche zum ersten Mal gesehen. „Es fühlt sich an, als würden wir jetzt erst richtig mit dem Studium anfangen“, meint Schellhorn. Nun wollen sie alles nachholen, was das Studentenleben ausmacht - neue Menschen treffen, die Uni kennenlernen, auf Partys gehen. Deshalb sind die drei Studentinnen am Samstag auch zur „Back to Campus“-Veranstaltung auf dem Universitätsgelände gekommen. Organisiert wurde die Aktion vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) - ein Schritt auf dem Weg zurück in einen Uni-Alltag, wie es ihn davor gab.

