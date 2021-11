Pflicht oder nicht? So läuft das Gendern an der Uni Augsburg

Plus Nach einem Vorstoß von Markus Söder sollen Universitäten ihre Sprachleitfäden überprüfen. Doch Konflikte an der Uni Augsburg gab es wegen Gendern bisher kaum.

Werden an Universitäten bayerische Studenten zum Gendern gezwungen? Diese Frage hatte die CSU im Wahlkampf aufgeworfen. Dass es nicht ganz so einfach ist, zeigt ein Blick auf die Uni Augsburg. Gendern sei hier optional, hört man von allen Seiten. Doch es gibt Ausnahmen - und manche behaupten, auch einen "indirekten Druck".