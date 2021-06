Polizei räumt Augsburger Maxstraße nach massiven Ausschreitungen

Erneut war am Samstagabend die Maximilianstraße in Augsburg Hotspot der Feiernden. Lange blieb es friedlich - bis kurz nach Mitternacht die Lage massiv eskalierte.

Lange war es am Samstagabend ruhig und friedlich in der Augsburger Innenstadt. Viele nutzten die Tropennacht, um sich im Freien zu verabreden und zu feiern. Vor allem die Maximilianstraße, wo sich nach Polizeiangaben gegen Mitternacht rund 1400 Menschen rund um den Herkulesbrunnen aufhielten, wurde erneut zum Partyschwerpunkt.

Gegen 0.30 Uhr kippte dann die Stimmung vor Ort. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei. Auslöser für die Ausschreitungen war nach Angaben der Polizei ein handgreiflicher Streit zwischen Partygästen, den die Beamten schlichten wollten. Dabei wurde ein Polizist mit einem Fußtritt im Gesicht getroffen.

Ausschreitungen in Maximilianstraße in Augsburg: Menge wirft Glasflaschen nach Polizisten

Als die Beamten die Kontrahenten fixieren wollten, schlug sich die umstehende Menge auf die Seite der beiden. Es flogen unter anderem Glasflaschen in Richtung der Einsatzkräfte und es ertönten Rufe wie "All Cops are Bastards" (zu deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde), so ein Polizeisprecher weiter. Auch der Einsatz eines angeforderten Rettungswagens wurde massiv gestört. Die Polizei setzte schließlich Schlagstöcke und Pfefferspray ein, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Gegen zwei Uhr entschied sie sich zur Räumung der Feiermeile, nachdem Aufforderungen diese zu verlassen, zuvor gescheitert waren. Bis die Innenstadt - das Geschehen verlagerte sich noch aus dem direkten Zentrum heraus - endgültig befriedet war, war es etwa vier Uhr Sonntagmorgen, meldet die Polizei.

Am Samstagabend war es lange friedlich auf der Maximilianstraße. Nach Mitternacht kam es dann zu Gewaltausbrüchen. Foto: Michael Hochgemuth

Auseinandersetzung in der Maxstraße fordert mehrere Verletzte

Direkt miterlebt hat die Auseinandersetzungen auch Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch, der an diesem Abend in der Maximilianstraße unterwegs war. "Das war Landfriedensbuch und ist absolut inakzeptabel", sagte Pintsch am Sonntagvormittag in einer ersten Stellungnahme. Die Stadtspitze werde noch heute Gespräche führen und sich dann zu einem weiteren Vorgehen äußern.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Ansammlung von hunderten Feiernden aufgelöst. Bei dem Einsatz seien zahlreiche Beamte verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Foto: Andreas Herz, dpa

Raphael Doderer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen, ist am Sonntagmorgen ebenfalls fassungslos: "Ich bin seit 20 Jahren für die Johanniter und die Arbeitsgemeinschaft unterwegs. So etwas habe ich noch nie erlebt und will es auch nicht wieder erleben", sagt er. Auch er und seine Kollegen seien mit Flaschen beworfen und angegangen worden. "Dafür fehlt mir jedes Verständnis", so Doderer weiter.

Verschiedene Augenzeugen berichten unserer Redaktion, dass die Stimmung zu diesem Zeitpunkt gereizt und angespannt gewesen sei, sich teils aber auch unübersichtlich präsentiert habe. Die Gewerkschaft der Polizei teilt in einer Presserklärung mit: "Eine solche Verhaltensweise darf durch nichts entschuldigt und vom Staat auch nicht folgenlos hingenommen werden." Diese Menschen verstießen absichtlich und mit einer unglaublichen Ignoranz gegen die Rechtsstaatlichkeit. Wer Polizistinnen und Polizisten, Rettungs- oder andere Hilfskräfte attackiere, müsse die ganze Härte des Rechtsstaats spüren.

Mehrere Polizisten bei Ausschreitungen in Augsburg verletzt

Wie die Polizei weiter berichtet, sind an diesem Abend auch Unbeteiligte in die Auseinandersetzungen geraten. Eine Frau wurde von einer Glasflasche am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde.

Insgesamt sind 15 Polizisten leicht verletzt worden. Wie viele Partygäste Blessuren davon getragen haben, ist bislang unklar. Auch Raphael Doderer kann noch keine Zahl nennen. Zwei Personen mussten offenbar bewusstlos in Sicherheit gebracht und dann versorgt werden. Bislang sind sieben Strafanzeigen aufgenommen worden. Weitere könnten nach Auswertung der Ereignisse folgen, heißt es.

Schon am vergangenen Wochenende berichtete die Polizei von verschiedenen Einsätzen. Auch das Mitführen von Glasflaschen war ein Problem. Die Stadt Augsburg hatte deshalb die Regeln für die Maxstraße zuletzt noch einmal verschärft.

