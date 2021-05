Augsburg

Protest im Antonsviertel: Anwohner befürchten Luxuswohnungen

Rund 80 Menschen demonstrierten am Wochenende in der Calmbergstraße vor der einstigen Gemeinschaftsunterkunft. Sie befürchten, dass hier Luxuswohnungen entstehen könnten.

Plus Die einstige Hindenburgkaserne im Antonsviertel soll saniert und dazu an den meistbietenden Interessenten vergeben werden. Anwohner protestierten. Sie betrachten eine Entwicklung mit Sorge.

Von Ina Marks

Das Antonsviertel, das sich um den Hotelturm und auf der gegenüberliegenden Seite der Gögginger Straße erstreckt, ist ein gutbürgerliches Viertel. Hier stehen schöne alte Häuser, oft aus der Jahrhundertwende, in den Vorgärten blühen Flieder, Tulpen und Vergissmeinnicht. In dem Viertel, das nach der katholischen Pfarrkirche St. Anton benannt wurde, leben viele alteingesessene Augsburger. Unter ihnen auch Lehrer und Polizisten, denn hier gibt es auch Wohnungen des Freistaates für Staatsbedienstete. Die Beschaulichkeit wich am Samstag vorübergehendem Unmut. Rund 80 Menschen, viele von ihnen Anwohner, protestierten in der Calmbergstraße.

