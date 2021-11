Augsburg

Rabbiner erhält in Augsburg Gewissheit über das Schicksal seiner Mutter

Die neue Gedenktafel auf dem Augsburger Westfriedhof erinnert an fünf Frauen, die 1945 den Nationalsozialisten zum Opfer fielen.

Plus Die Nazis nahmen die Mutter mit, als Gabor Lengyel vier Jahre war. Nun spricht der Hamburger Rabbiner erstmals an ihrem neuen Gedenkstein auf dem Westfriedhof ein Totengebet.

Von Stefanie Schoene

Direkt an der Westmauer, auf einer freigelassenen Wiese des Westfriedhofs, liegt der Ehrenhain "Zum Gedenken an die hier ruhenden KZ-Opfer“. Er erinnert an etwa 324 Augsburgerinnen und Augsburger, die während des Nationalsozialismus als politisch, religiös oder rassisch verfolgte Häftlinge ermordet wurden. Mit seinen unterschiedlichen Steintafeln und bis heute unvollständigen Auflistungen ist er ein etwas rätselhafter Erinnerungsort. Denn Daten, Nationalitäten und Todesumstände – kurz eine schlüssige Darstellung der hier Bestatteten fehlt.

