Schließungen und Sanierungen: Wie marode sind Augsburgs Kirchen?

Plus Die Hochzoller Kirche Zwölf Apostel musste geschlossen werden, auch die Statik der Barfüßerkirche ist schlecht. Wie steht es um die Kirchen in Augsburg?

Es war eine unangenehme Überraschung für die Hochzoller Kirchengemeinde Zwölf Apostel: Mitte Oktober musste ihr Gotteshaus aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Man hatte statische Mängel in der Dachkonstruktion festgestellt. Die Wochenendgottesdienste finden nun bis auf Weiteres im Pfarrsaal statt, die Werktagsgottesdienste fallen aus. Zum Umfang der notwendigen Sanierung lässt sich laut Verwaltungsleiter Florian Dorfner derzeit noch nichts sagen. Doch Zwölf Apostel ist nicht die einzige Gemeinde, die einiges Geld in Sanierungen investieren muss. Ein Überblick über einige Projekte.