Augsburg

17:05 Uhr

So läuft es jetzt mit der 3G-Regel am Augsburger Plärrer

Für den Besuch des Augsburger Plärrers gilt ab sofort die 3G-Regel. Am Eingang wird kontrolliert.

Plus Gäste müssen sich darauf einstellen, dass sie im Eingangsbereich kontrolliert werden. Schaustellerchef Josef Diebold äußert sich zu einer möglichen Verlängerung der Veranstaltung.

Von Michael Hörmann

Kurz vor Ende des Augsburger Plärrer-Familienparks gibt es jetzt noch eine wichtige Änderung. Für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung gilt ab sofort die 3G-Regel. Dies wird auch im Eingangsbereich an der Langenmantelstraße kontrolliert. Erste Erfahrungen am Samstagnachmittag zeigen, dass sich die Gäste offenbar schnell auf die neue Situation eingestellt haben. Größere Diskussionen mit dem Sicherheitsdienst gibt es nicht. Nichts geändert wird an der Regelung, dass sich maximal 1500 Besucher gleichzeitig auf dem Areal aufhalten dürfen. Wegen der erweiterten Kontrollen ist teils mit etwas längeren Wartezeiten zu rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen