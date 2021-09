Augsburg

vor 48 Min.

So soll an Augsburgs Schulen trotz Corona wieder Normalität einkehren

Plus Durch neue Vorgaben und das Impfangebot für Augsburger Schülerinnen und Schüler soll am Präsenzunterricht festgehalten werden. Die Lolli-Testung wird zur Herausforderung.

Von Miriam Zissler

Der Augsburger Schulamtsleiter Markus Wörle ist froh, dass das neue Schuljahr den Schülerinnen und Schülern viel Präsenzunterricht verspricht. "Wir brauchen mehr Normalität", betont er. Damit der Unterricht in der Schule so lange wie möglich gewährleistet werden kann, wird auch in Augsburg bis spätestens 20. September an Grundschulen sowie an der Grundschulstufe der Förderzentren die PCR-Pooltestung eingeführt. Allein in Augsburg müssen dafür 45 Standorte künftig zwei Mal wöchentlich angefahren werden. An den weiterführenden Schulen werden - wie bisher – Selbsttests durchgeführt – für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren gibt es spezielle Impfangebote.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen