Sperrstunde überschritten: Wirt und Gäste sind auch nicht geimpft

Obwohl um 22 Uhr Schluss sein muss, waren weit nach Mitternacht noch elf Personen in einem Augsburger Lokal anzutreffen. Ihnen droht jetzt Ärger.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Regeln verschärft. In der Gastronomie gilt jetzt ab 22 Uhr eine Sperrstunde. Wer sich in einem Lokal aufhält, muss sich an die 2G-Regel halten. Er muss geimpft oder genesen sein. Die Augsburger Polizei staunte am Samstag nicht schlecht, als sie gegen 0.45 Uhr ein Lokal im Wertachviertel kontrollierte. Dem Wirt und den Gästen droht jetzt massiver Ärger.

Es hagelte in diesem Fall elf Anzeigen. Wie die Polizei mitteilt, saßen zehn Gäste im Lokal. Weder sie noch der Wirt erfüllten die 2G-Anforderungen. Außerdem wurde die Sperrstunde deutlich überschritten. Die Gäste und der Betreiber werden angezeigt.

2G: Augsburger Polizei wird weiterhin streng kontrollieren

Die Polizei stellt in ihrer Bilanz der Kontrollen ferner fest, dass mehrere Fälle von gefälschten Impfausweisen beziehungsweise Impfnachweisen auftauchten. Diese wurden größtenteils in Apotheken zur Erlangung von digitalen Zertifikaten verwendet, heißt es. Der bayernweite Anstieg dieser Delikte sei nun auch in der Region festzustellen, teilt die Polizei mit. Derartige Vorfälle seien aber keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten, die konsequent verfolgt würden. Die Polizei wird weiterhin systematische und flächendeckende Kontrollen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden durchführen.

