Studenten besetzen den Freiraum an der Uni Augsburg

Plus An der Uni Augsburg gibt es Streit um den sogenannten Freiraum. Die Uni möchte den Raum schließen und für den Familienservice verwenden. Die Studenten wehren sich.

Seit Montag wird ein Raum an der Uni von Studentinnen und Studenten "besetzt". Sie verteilen Flyer und hängen Banner auf. Den ausgeräumten Raum haben sie wieder mit Bänken bestückt, es gibt Glühwein und Semmeln. Die Besetzer wollen, dass ihr "Freiraum" gegenüber der alten Cafeteria bleibt - und kritisieren die Kommunikation der Unileitung. Diese will die 22 Quadratmeter für Familien nutzen. Um den Raum gibt es seit Jahren Streit.