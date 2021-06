Tödlicher Unfall: Lastwagen überrollt 81-jährige Radlerin

Eine 81-Jährige ist in Augsburg beim Radfahren von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angeordnet.

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Zugspitzstraße in Hochzoll ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam dabei eine 81-jährige Radfahrerin ums Leben. Noch ist der genaue Unfallhergang unklar.

81-Jährige stirbt bei Fahrradunfall in der Augsburger Zugspitzstraße

Bislang berichtet die Polizei davon, dass es offenbar zu dem Unglück gekommen war, als ein 23-jähriger Fahrer eines Lastwagens auf der Zugspitzstraße in Richtung Lechhausen unterwegs war und die Radfahrerin parallel dazu. Bei einem Unfall zwischen den beiden wurde die Radfahrerin wohl vom Lastwagen überrollt. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. (nist)