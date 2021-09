Augsburg

Über 38.000 Besucher: Westernfans waren heiß auf die Messe Americana

Plus Zur Americana kamen 38.800 Besucherinnen und Besucher. Mit diesem Ergebnis hatte vorher keiner gerechnet. Wie es auf dem Augsburger Messegelände jetzt weitergeht.

Von Michael Hörmann

Der Neustart am Augsburger Messezentrum ist geglückt: Zur Westernreitsportmesse Americana, die am Sonntag endete, kamen fast 40.000 Besucherinnen und Besucher. Exakt waren es 38.800 Westernfans, die nicht nur auf dem Messegelände wahrzunehmen waren. Viele auswärtige Besucher und Aussteller übernachteten in der Region. Für sie blieb auch Zeit für einen Stadtbummel. Leicht auszumachen waren sie am Cowboyhut. Zur Americana 2019, die nicht von der Corona-Pandemie tangiert war, kamen mehr als 50.000 Besucher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

