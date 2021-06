Augsburg

06:37 Uhr

Über 9000 Kinderporno-Fotos und Videos: Mann erhält Bewährung

Plus Er hatte Kinderpornos über einen Internetdienst hochgeladen und besaß massenweise Videos und Fotos: Ein 55-Jähriger stand nun in Augsburg vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Andreas Rohrmair, der Vizechef der Augsburger Kripo, wählte eine klare Sprache: "Um es deutlich zu sagen: Wir ersaufen in Daten." So umschrieb er kürzlich gegenüber unserer Redaktion ein Problem, mit dem nicht nur die Ermittler beim Polizeipräsidium Schwaben-Nord konfrontiert sind: Die Zahl der Fälle von Kinderpornografie steigt enorm an. Und mit ihr eine wahre Datenflut, die sich in Form digitaler Bilder und Videos aus dem Internet quasi auf die Schreibtische der Fahnder ergießt.

