Umstrittene Lieferdienst-Praktiken: An Alternativen mangelt es nicht

Plus Corona hat Lieferdienste wie Lieferando zu Giganten anschwellen lassen. Das stellt die Gastronomie zunehmend vor Probleme. Chancenlos ist sie jedoch nicht.

Selten war die Verlockung, sich etwas über einen Online-Dienst liefern zu lassen, größer als während der Corona-Lockdown-Phasen. Endlich war die eigene Bequemlichkeit als ehrenwerte Hilfsaktion für die gebeutelte Gastronomie zu verkaufen. Und gewiss hat das Liefergeschäft vielen Restaurants, den großen wie den kleinen, zumindest einen Teil vom Umsatz gerettet. Doch war der Preis ein hoher: Die Pandemie hat Lieferando zum Giganten anschwellen lassen, der vielerorts die Konkurrenz erstickt und Restaurantbetreiberinnen und -betreibern gezielt Umsatz abgräbt.