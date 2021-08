Vom Knast zum Hörsaal: Ein altes Gefängnis wird zum neuen Campus

Plus Seit fünf Jahren bemüht sich die Hochschule Augsburg, in der alten JVA im Hochfeld einen neuen Standort einzurichten. Jetzt nehmen die Pläne Fahrt auf.

Früher saßen im alten Gefängnis im Hochfeld straffällig gewordene Jugendliche ihren Arrest ab. Jetzt geht es um eine ganz andere Nutzung des Areals - ohne hohe Gefängnismauern, Gitter und Stacheldraht. Die Hochschule Augsburg will auf dem Gelände ihren dritten Campus aufbauen und es zum benachbarten Prinz-Karl-Viertel hin öffnen. Die Pläne gibt es schon länger. Jetzt sollen sie Fahrt aufnehmen. Einfach ist die Realisierung des Großprojektes nicht. Dabei drängt die Zeit.