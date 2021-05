Augsburg

19.05.2021

Warum die Zuversicht bei Augsburger Firmen wächst

Von den Corona-Wirtschaftshilfen profitierten auch viele Augsburger Unternehmen. Die Konjunktur-Umfrage der IHK zeigt aber auch: In manchen Branchen herrschen Existenznöte.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft hart getroffen und einige Branchen sind besonders gebeutelt. Dazu gehören Handel, Gastronomie und Reisegewerbe mit Hotellerie. Die Stadt Augsburg bildet da keine Ausnahme. Betriebe fürchten auch hier um ihre Existenz. Dies geht aus der aktuellen Konjunktur-Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. Andererseits wächst in vielen Bereichen die Zuversicht. "Der Erholungskurs in weiten Teilen der Wirtschaft schreitet voran", sagt Markus Litpher, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt. Doch es gibt auch Firmen, die derzeit kaum Zukunft sehen.

