Was Maxi Schafroth in Augsburg mit Mozarts Bäsle zu tun hat

Plus Die Regio Augsburg startet eine Mozartkampagne. Ab sofort kann man mit einer App zu den wichtigsten Stationen Mozarts schlendern - mit prominenten Begleitern.

Vor dem Eingangstor des Doms steht sie auf einmal. Das "Bäsle", die Cousine und Liebschaft von Wolfgang Amadeus Mozart, erklärt, was Mozart von dem Dom hielt und wie viele seine Geschwister hier getauft wurden. Sehen und hören kann Bäsle nur, wer die neue App "Mozart in Augsburg" auf seinem Smartphone oder Tablet installiert hat. Die App ist Teil einer neuen Mozart-Kampagne des Tourismusverbands Regio - und setzt neben technischen Innovationen auf prominente Sprecher.