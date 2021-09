Was sich Augsburger Eltern vom neuen Schuljahr erhoffen

Plus Hinter den Söhnen von Manuela vom Wege und dem Ehepaar Hohn liegen eineinhalb Jahre schulischer Ausnahmezustand. Ausschließlich negativ sehen die Familien diese Zeit aber nicht.

Auch wenn die Gymnasien während der Pandemie versucht haben, keine allzu großen Lücken bei den Schülern entstehen zu lassen, schauen die Eltern sehr genau, wie es in diesem Jahr mit dem Unterricht weitergeht. Denn egal ob Abschlussklasse oder unterer Jahrgang - die Kinder sollen schließlich die Grundlagen für ein gutes Abitur und den Einstieg ins Berufsleben haben.