Augsburg

06:30 Uhr

Wie Corona die Arbeitswelt verändert: Mehr Firmen bieten Homeoffice an

Auch nach Corona werden viele Beschäftigte weiter im Homeoffice aktiv sein - zumindest an manchen Tagen der Woche.

Plus Wegen der Pandemie sind noch immer viele Menschen von zu Hause aus tätig. Teilweise wird das auch so bleiben, belegen aktuelle Zahlen. Was die Krise noch verändert.

Von Andrea Wenzel

Die Corona-Krise hat weltweit einiges durcheinander gebracht und für manche Entwicklungen wie ein Brandbeschleuniger gewirkt – auch in der Arbeitswelt. Unter anderem werden künftig mehr Beschäftigte einen Teil ihrer Arbeit im Homeoffice erledigen können. Das belegen aktuelle Zahlen der IHK: In einer Umfrage gibt rund ein Viertel der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer an, mehr Homeoffice anzubieten, als dies vor der Krise der Fall war. Aber das ist noch nicht alles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

