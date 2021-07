Augsburg

09:00 Uhr

Wie Migranten zur Corona-Impfung bewegt werden sollen

Ein Infobus der Stadt Augsburg wirbt für die Corona-Impfung: am Donnerstag bei einer Sprachschule in der Innenstadt.

Plus Eine Sprachschule hat das Corona-Infomobil der Stadt Augsburg angefordert, um die Bereitschaft zum Impfen bei Zuwanderern zu erhöhen. Vorbehalte sind weit verbreitet.

Die einen haben monatelang sehnlichst auf ihre Impfung gegen das Coronavirus gewartet. Andere wollen sich nicht immunisieren lassen, weil sie Vorbehalte haben oder glauben, es ginge auch ohne. Unter Menschen mit Migrationshintergrund, darunter Geflüchteten, ist die Skepsis gegenüber dem Vakzin offenbar verbreiteter als in anderen Bevölkerungsgruppen. Das haben auch Bernd Weichlein und seine Frau Sabine Steinacher bei einer Umfrage in ihrer Sprachschule Augsburger Deutschkurse (ADK) herausgefunden. "Es herrscht große Skepsis. Bei uns sind zwar alle Lehrkräfte, aber nur wenige Schüler geimpft", sagt Bernd Weichlein. Gemeinsam habe man überlegt, was man tun könnte, um mehr Leute zum Impfen zu bewegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen