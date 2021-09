"Wir werfen niemanden raus": Ein Zuhause für Menschen mit Problemen

Das neue Caritas-Wohnheim in der Hofrat-Röhrer-Straße bietet 21 Plätze für Personen in schwierigen Lebenslagen. In den Bau sind rund 3,7 Millionen Euro geflossen.

Stolz sperrt Marion Köpf die Tür zu ihrem kleinen Reich auf. "So eine schöne Wohnung haben wir noch nie gehabt", sagt Köpf und wie zum Beweis wird sie später jeden noch so kleine Brösel von ihrem weißen Esstisch fegen. Köpf und ihr Ehemann gehören zu den ersten Bewohnern der neuen Apartmentanlage der Caritas am Abbe-Pierre-Zentrum (ABZ), die am Freitag eingeweiht wurde. In dem Neubau sollen vor allem wohnungslose Menschen mit Alkohol- oder psychischen Problemen leben.

Blick in ein Apartment des neuen Wohnheims für Menschen mit Sucht- und psychischen Problemen. Foto: Michael Hochgemuth

Die Köpfs bewohnen eine von zwei Wohnungen die für Paare vorgesehen sind. Zuvor mussten sie in getrennten Obdachlosenheimen leben. "Acht Monate hat er bei den Männern und ich bei den Frauen gewohnt", sagt Marion Köpf. Doch nicht nur die räumliche Trennung machte den beiden zu schaffen, auch die Privatsphäre habe in den Mehrbettzimmern der Obdachlosenheime gefehlt. Hier ist es anders. Das gute an der jetzigen Wohnung sei, "dass man einen eigenen Schlüssel zum Absperren hat", schwärmt Marion Köpf.

Die Menschen sollen wieder wohnfähig werden

Die eigene Verantwortung über die Wohnung ist laut Sozialarbeiter Rainer Heider zentraler Teil des Konzepts. "Es soll so normal wie möglich sein, dass ich meine eigenen vier Wände habe, in denen ich tun und lassen kann, was ich will." Vor allem diese "Wohnfähigkeit" wollen Heider und seine Kollegin sicherstellen. "Da braucht es Vertrauen, wir gehen nicht in die Wohnung, außer die Bewohner bitten uns rein." Auf den Zimmern dürfe man auch Alkohol trinken, auf dem Gelände aber nicht, erklärt Heider die Regeln.

Vier der Bewohner seien auch schon im benachbarten Abbe-Pierre-Zentrum angebunden. In der dortigen Tagesstätte können alkohol- und psychisch kranke Menschen arbeiten, um wieder eine Struktur in ihren Alltag zu bekommen. Aktuell wohnen laut Haider acht Personen in dem neuen Haus, bis November wird sich das Wohnheim füllen. Bis zu 21 Menschen haben dort insgesamt Platz. Dass die Nachfrage nach solchen Angeboten immens sei, betonte auch Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Die Zahl der Menschen ohne festen Wohnsitz sei gewachsen. "Das neue Wohnheim ist etwas, dass wir in der Stadt dringend brauchen."

53.000 Euro von der Kartei der Not

Die Stadt Augsburg und der Bezirk Schwaben finanzieren je zur Hälfte die Sozialarbeiter-Stelle, die sich Rainer Heider und seine Kollegin Anna Wirth teilen. Der Bau des Hauses hat laut Caritas-Geschäftsführer Walter Semsch insgesamt 3,7 Millionen Euro gekostet, "zwei Millionen kamen von der Diözese, der Rest wurde über Darlehen und Spendenmittel finanziert." Zu den größeren Spendern gehören die Obdachlosen Stiftung Bayern (50.000 Euro) und die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, die auch die Augsburger Allgemeine verlegt, hat mit 53.000 Euro die Ausstattung der Apartment-Küchen finanziert. "Uns ist es gerade wichtig, diejenigen zu unterstützen, die am wenigsten Chancen haben, es aus eigener Kraft zu schaffen", sagt Geschäftsführer Arnd Hansen.

Wieder auf eigenen Beinen stehen, dieses Ziel nennt auch der Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Durz (CSU, Augsburg Land) in seinem Grußwort. Darum seien die Mietverträge auch befristet. Sozialarbeiter Heider betont aber: "Wir werfen niemanden raus."

Bischof Bertram Meier weihte das neue Wohnheim ein. Foto: Michael Hochgemuth

Für die Bewohner und Bewohnerinnen liegt der Auszug noch in weiter Ferne. Gerade erst hat Bischof Bertram Meier ihr Haus "mit den herzlichen Grüßen des Papsts" gesegnet, das vom Bischof gestiftete Holzkreuz hängt noch nicht einmal an der Wand. Für die Köpfs steht in den nächsten Tagen erst mal ein Gespräch in der Tagesstätte des Abbé-Pierre-Zentrums an. Vielleicht fangen auch sie dort bald an zu arbeiten.