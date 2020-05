Autokino: Messeflimmern startet in Augsburg am 9. Juni

Plus Kinofilme und Auftritte bekannter Künstler wird es im Sommer auf der Messe in Augsburg zu sehen geben. Die Besonderheit: Besucher erleben die Events im Auto.

Noch wirkt der große Messeparkplatz am Haupteingang des Messezentrums verloren. Weil wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen auf dem Messegelände stattfinden, sind die Parkplätze verwaist. Das wird sich bald ändern. Es gibt wieder Veranstaltungen. Vor dem Messezentrum – auf dem Parkplatz. „Messeflimmern“, lautet der Titel des Programms. Ein Autokino kommt. Der Auftakt ist jetzt terminiert: Am 9. Juni laufen die ersten beiden Filme. „Jim Knopf“ und „Das perfekte Geheimnis“ sind im Programm.

Zudem werden im Sommer zahlreiche bekannte Künstler auftreten. Die Comedians dürfen derzeit wegen Corona nicht in Hallen, also gehen sie raus vor die Hallen. Angesagt sind unter anderem Michael Mittermeier, Günter Grünwald und Willy Astor. Den Auftakt macht am 12. Juni der Addnfahrer mit dem Programm „S’Lem is koa Nudslubbn“.

Messeflimmern in Augsburg: Vorverkauf startet am Freitag

Kinobetreiber Franz Fischer sagt, dass der Vorverkauf am Freitag um 9 Uhr startet (www.autokino.bayern). Den Hut für das Kabarettprogramm hat das Konzertbüro auf. Auch hier gilt, dass die Besucher ähnlich wie beim Autokino mit dem eigenen Fahrzeug kommen. Für das Kinoprogramm, das am Messegelände gezeigt wird, ist das Filmbüro Augsburg zuständig. Das Ordnungsamt hat die Genehmigung jedenfalls für das Veranstaltungskonzept erteilt.

Kinobetreiber Franz Fischer ist Initiator des Autokinos auf dem Messegelände. Bild: Silvio Wyszengrad

Auf das Gelände passen pro Leinwand 240 Autos (insgesamt 480). Pro Auto können zwei Erwachsene zuschauen, eigene Kinder dürfen für die Kinovorstellungen zusätzlich im Fahrzeug sein. Bei den Bühnenshows ist die Anzahl jedoch auf maximal zwei Personen im Auto begrenzt – entweder zwei Erwachsene oder ein Erwachsener und ein Kind. Damit die strengen Corona-Auflagen erfüllt werden, müssen Scheiben und Türen sowie Cabrio-Dächer die ganze Zeit über geschlossen sein. Der Ton für die Filme wird über eine UKW-Freqenz auf die Autoradios übertragen. Tickets werden ausschließlich online verkauft, die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt.

Messeflimmern: Das sagt Messechef Lorenz Rau

Das Okay von Messegeschäftsführer Lorenz Rau liegt vor. Er begrüßt die durchaus ungewöhnliche Allianz, die sich wegen der Corona-Pandemie gefunden hat. Kinosäle sind wegen Corona geschlossen. Konzerthallen bleiben ebenfalls zu. Auf der Messe sind keine Großveranstaltungen bis 31. August erlaubt. Die Not machte erfinderisch, heißt es. Sie führte Messechef, Kinobetreiber und Konzertveranstalter zusammen. Erste Pläne für das Autokino an der Messe wurden vor einigen Tagen bereits gemeinsam vorgestellt.

Lorenz Rau ist Geschäftsführer der Messe Augsburg. Bild: Silvio Wyszengrad

Rau sagt gegenüber unserer Redaktion: „Das Autokino Messeflimmern ist als ein Ersatz für Veranstaltungen in Kinos oder unserer Schwabenhalle gedacht, somit ist dessen Laufzeit auch an die derzeitigen Einschränkungen in diesen Bereichen gebunden.“ Denn in erster Linie gehe es für die Messe darum, den Messebetrieb wieder in Fahrt zu bringenn: „Für uns ist die schnelle Wiederaufnahme des Messebetriebs von höchster Priorität.“ Man plane aktuell wieder mit Messen ab September und arbeite derzeit an deren Vorbereitung. Wie berichtet, ist eine große Messe bereitet terminiert. Die Grindtec, die Weltleitmesse der Schleiftechnikbrache, findet Mitte November statt. Die Grindtec, die ursprünglich im März hätte stattfinden sollen, wurde wegen Corona auf einen spätereren Austragungstermin verschoben.

So sieht das Konzept für die beiden Leinwände auf dem Messeparkplatz aus. Bild: Silvio Wyszengrad

Sollten die Parkplätze für Veranstaltungen benötigt werden, ist klar, wer den Vorzug erhält. Dies betont Messe-Geschäftsführer Rau: „In den nächsten Wochen und Monaten werden an Tagen, an welchen wir das Messegelände anderweitig bespielen können, keine Vorführungen im Autokino stattfinden.“ Durch „eine gute und intensive Abstimmung mit den Beteiligten“, so Rau, werde es zu keiner Beeinträchtigung des Kerngeschäftes der Messe GmbH kommen.

Corona hat die Messe Augsburg schwer getrofffen

Die Corona-Pandemie hat die Messe finanziell schwer getroffen. Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Rau sagt: „Es ist klar, dass uns das gegenwärtige Verbot von Veranstaltungen für einen Zeitraum von einem halben Jahr hart trifft.“ Die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Messe Augsburg seien katastrophal, auch wenn der Geschäftsführer keine Zahlen nennt. Man teile das Schicksal vieler Unternehmen in der Branche. Rau: „Wir können nur hoffen, dass uns der Messeherbst 2020, auf welchen wir viele Messen des ersten Halbjahres verschoben haben, wieder eine positive Tendenz erkennen lässt.“

Lesen Sie dazu:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.