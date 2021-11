Wegen Corona: Vereine stellen sich gegen Verband

Plus Im Basketball ist der Spielbetrieb wegen der Umsetzung der Corona-Maßnahmen unsicher. Sogar innerhalb des TV Augsburg ist man sich nicht einig.

Großes Durcheinander herrscht aktuell im Bayerischen Basketballverband (BBV). Wurde kürzlich noch bekannt gegeben, dass die Saison aufgrund der aktuellen Corona-Lage bis Anfang Februar unterbrochen werden sollte, ruderte Verbandspräsident Bastian Wernthaler umgehend zurück: „Es tut mir sehr leid, dass hier eine solche Misskommunikation erfolgte. Ich möchte alle Basketballer und Basketballerinnen um Entschuldigung bitten und übernehme natürlich die Verantwortung.“ Und prompt soll die Saison doch weitergehen.