Blutiger Streit: Augsburger Rocker im Visier der Justiz

Plus Welche Rolle spielten Rocker bei einer blutigen Messer-Attacke im Augsburger Nachtleben? In einem Prozess geht es auch um die Rolle der "United Tribuns".

Der Täter stach zwei Mal mit dem Messer zu, er traf den Mann im Oberkörper. So viel weiß man. Doch vieles, was sich sonst an diesem Abend im April 2019 vor einer Bar in der Augsburger Theaterstraße abspielte, ist noch unklar. Nun behandelt ein Prozess vor dem Amtsgericht den blutigen Streit im Nachtleben in Augsburg, in den unter anderen auch Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“ verwickelt gewesen sein sollen.

Laut Anklage spielte sich in vor der Bar an dem Tag gegen 4.30 Uhr in der Früh Folgendes ab: Es kam zu einer zunächst verbalen, später körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Bekannten auf der einen Seite und Mitgliedern der United Tribuns sowie weiteren Personen auf der anderen Seite. Drei Mitglieder der ersten Gruppe wurden von insgesamt fünf Männern zusammengeschlagen, eines der Opfer, ein 30-jähriger Mann aus Afghanistan, wurde zwei Mal mit dem Messer in die Seite gestochen. Er erlitt massive Verletzungen, unter anderem an der Leber. Vor Gericht sagt er, er habe heute noch Schmerzen.

Nur: Wer hat konkret zugeschlagen – und wer zugestochen? Die Anklage wirft einem 40-jährigen Mann vor, das Opfer in der Nacht mit dem Messer verletzt zu haben. Die Ermittler ordnen den gebürtigen Bosnier den "United Tribuns" zu, einer Gruppierung mit rockerähnlichen Strukturen, die viele Anhänger aus der Türsteher-Szene hat. Er gehörte aber wohl nicht der Augsburger Ortsgruppe - bei den "Tribuns" Chapter genannt - an.

Prozess in Augsburg: Rocker der "United Tribuns" vor Gericht

Das 30-jährige Opfer sagt im Gericht aus, der 40-Jährige sei zwar tatsächlich unter den Männern gewesen, die ihn verprügelt hätten, doch zugestochen habe jemand anderes. Ein Mitglied der Augsburger Tribuns nämlich, das ursprünglich mal unter den Angeklagten war, aber nicht mehr ist. Hintergrund: Dieser Mann wurde vor einigen Monaten wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt, das Verfahren wegen des blutigen Streites im Nachtleben wurde gegen ihn im Hinblick auf diese gravierende Strafe vorläufig eingestellt. Die Ermittler halten diesen Mann allerdings in dem Komplex um den Streit im Nachtleben bislang auch nicht für den Haupttäter mit dem Messer - es ist alles ziemlich kompliziert.

Zwei der drei verbliebenen Angeklagten (Verteidiger: Florian Engert, Moritz Bode, Timo Westermann) schweigen zu den Vorwürfen, einer von ihnen bestreitet sie. Er sei an dem Abend erst später dazugekommen und kurz aus seinem Auto ausgestiegen, als er den Tumult gesehen habe, beteiligt gewesen sei er nicht. Der 30-jährige Afghane entlastet ihn im Prozess tatsächlich: Es stimme, der Mann "mit dem Auto" sei erst später dazugekommen.

Anklage in Augsburg: Staatsanwaltschaft sieht Rocker unter den Tätern

Es dürfte eine schwierige Beweisaufnahme für das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Susanne Schweiwiller werden. Wie es bei solchen Fällen häufig vorkommt, geht es um die Details: Wer hat wann zugeschlagen, wer hat wann etwas gesagt und zu wem? Wer stand wo? Und wie bei solchen Fällen üblich war die Lage unübersichtlich, wohl auch Alkohol im Spiel, und es waren viele Menschen vor Ort und kommen als Zeugen in Betracht, wohl mehr als ein Dutzend. Den Ermittlungen zufolge waren an dem Abend auch Mitglieder der "United Tribuns" aus Österreich anwesend.

Der Fall erregte auch deswegen Aufsehen, weil die Rockerszene in Augsburg eigentlich als vergleichsweise harmlos gilt. Es gibt unter den einzelnen Klubs seit Jahren keine größeren Streitereien, die bekannt geworden wären. Das gilt auch für die noch recht junge Gruppierung der "Tribuns", bei denen eine Reihe von Mitgliedern offenbar aus der Türsteher-Szene kommt.

Sie posieren wie Rocker mit Kutten und haben eine strenge Hierarchie, das Motorradfahren spielt bei ihnen jedoch keine ganz so große Rolle wie bei klassischen Rockergruppen, etwa den "Hells Angels". Die Augsburger Gruppe galt bisher bei der Polizei bis zum jetzt verhandelten Vorfall und den Drogengeschäften, in die zwei Mitglieder verwickelt gewesen waren, als unauffällig.

Der Prozess um den blutigen Streit im Nachtleben wird fortgesetzt. Ein Urteil könnte am 22. Oktober gefällt werden.

