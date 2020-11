18:36 Uhr

Bundesweiter Corona-Spitzenwert: Wie gut ist Augsburgs Krisenmanagement?

Plus Augsburg hat am Dienstag den höchsten Sieben-Tage-Wert in Deutschland. Die Stadt plant keine strengeren Corona-Regeln. Indes gibt es Kritik am Krisenmanagement der Stadt.

Die Zahlen ändern sich immer wieder. Ständig kommen neue Corona-Fälle hinzu - sowohl in Augsburg wie auch in allen anderen Kommunen in Deutschland. Stand Dienstagnachmittag allerdings waren die Zahlen ziemlich eindeutig: Die Stadt Augsburg hatte zu diesem Zeitpunkt bundesweit den mit Abstand höchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz - also bei der Summe der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Der Sieben-Tage-Wert - in Augsburg lag er am Dienstag bei 346,3 - ist ein wichtiges Indiz dafür, wie stark sich das Virus verbreitet. Die Behörden richten danach auch ihre Maßnahmen aus. In den Kreisen Rottal-Inn und Berchtesgadener Land wurde bereits bei einem Wert von 250 das öffentliche Leben komplett heruntergefahren - inklusive geschlossener Schulen und Kitas. Augsburg verzichtet vorerst auf noch schärfere Corona-Regeln. Indes wird die Kritik am Krisenmanagement in der Stadt lauter.

Woran es liegt, dass die Corona-Zahlen ausgerechnet in Augsburg so explodieren - darüber können auch die Fachleute nur spekulieren. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hatte vorige Woche in einer Pressekonferenz gesagt, dass es wohl auch im Zusammenhang mit mehreren größeren Familienfeiern in Augsburg Infektionen gegeben habe. Dass es sich dabei vorwiegend um Feiern in türkischstämmigen Familien gehandelt haben soll, wird bei der Stadt offiziell nicht bestätigt. Bei den Patienten, die zu Beginn der zweiten Welle im Augsburger Uniklinkum behandelt werden mussten, sei der Anteil älterer, türkischstämmiger Männer aber relativ hoch gewesen, heißt es. Zuletzt ist der Überblick über mögliche Infektionsschwerpunkte aber ohnehin verloren gegangen. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen vom Dienstag. Nur bei drei der 102 neuen Fälle konnte festgestellt werden, wo die Infektionen stattgefunden haben.

Corona in Augsburg: Neue Software soll das Arbeiten einfacher machen

Die Zahl der Mitarbeiter im Gesundheitsamt ist zwar stark aufgestockt worden, doch trotzdem kann es wegen der hohen Fallzahlen mehrere Tage dauern, bis Kontaktpersonen von Infizierten informiert werden. Bürger berichten auch davon, dass die Koordination unter den Gesundheitsamts-Mitarbeitern offenbar zu wünschen übrig ließe. So gibt es Betroffene, die mehrere Tage keinen Anruf erhielten, dann aber gleich mehrere in relativ kurzer Zeit. Das soll sich nun mit einer Computersoftware, die übers Wochenende eingeführt worden ist, ändern. Bisher führten die "Corona-Detektive" relativ einfache Listen. Nun gibt es laut Stadt eine Datenbank, in der jeder Fall gespeichert wird. Mithilfe dieser Datenbank soll jeder Mitarbeiter in der Kontaktverfolgung auf dem neusten Stand sein.

Dass die Software ausgerechnet jetzt, auf einem Höhepunkt der Pandemie eingeführt wird, sei sicher nicht ideal - das räumt man auch in der Stadtverwaltung hinter vorgehaltener Hand ein. Es gibt Stimmen, die es als Versäumnis des Umwelt- und Gesundheitsreferenten Reiner Erben (Grüne) sehen, dass man sich nicht schon im Sommer damit beschäftigt hat, wie man bei stark steigenden Fallzahlen den Überblick über die Daten von Infizierten und Kontaktpersonen behält. Ähnlich sieht es bei der Zahl der Mitarbeiter aus. Hätte man das Amt nicht schon früher mit mehr Mitarbeitern ausstatten müssen - oder zumindest städtische Mitarbeiter so schulen, damit sie bei Bedarf schnell in der Kontaktverfolgung arbeiten können?

Bundeswehr oder nicht? Kehrtwende innerhalb von wenigen Tagen

Auffällig ist: In einer Videokonferenz mit Stadträten am 24. Oktober hatte OB Eva Weber noch betont, man benötige keine Hilfe von der Bundeswehr. Nur zwei Tage später kam dann die Kehrtwende, nun sollen doch auch Soldaten eingesetzt werden. Eva Weber verteidigt die Vorgehensweise. Keiner habe im Frühjahr ahnen können, dass die zweite Welle Augsburg so hart treffen würde. Bei der Einführung der Software könne die Kommune zudem nicht alleine entscheiden. "Wir sind immer abhängig davon, was Bund und Länder sagen." Und die Stadt habe ja auch vieles in die Wege geleitet. "Wir haben über 100 Leute aus der Kernverwaltung ins Gesundheitsamt abgestellt, 40, 50 weitere sitzen zusätzlich an der Telefonhotline."

Bei der Opposition im Stadtrat sorgen Entscheidungen wie die, die Bundeswehr erst abzulehnen und dann doch anzufordern, für Stirnrunzeln. Der SPD-Stadtrat Dirk Wurm schrieb auf Facebook: "Vor ein paar Tagen hieß es auf Nachfrage: Wir haben alles im Griff, es ist alles vorausschauend geplant, und jetzt? Kommt die Bundeswehr! Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen, sieht anders aus."

Gesundheitsreferent Reiner Erben verteidigt das Vorgehen der Stadt. "Eine Eigenschaft der Corona-Pandemie ist, dass Pläne und Prognosen schwer aufrechtzuerhalten sind", antwortet er auf eine Anfrage unserer Redaktion. "Auch binnen weniger Tage können sich daher Pläne als überholt erweisen. Die Stadt Augsburg reagiert wie bisher auch flexibel auf das An- und Absteigen der Covid-19-Infektionen." Nicht allein in der Stadtratsopposition gibt es inzwischen aber Stimmen, ob "flexibel" in diesem Fall nicht "verspätet" heißen müsste.

Bürgerliche Mitte kritisiert das Corona-Management der Stadt Augsburg

Der Fraktionschef der Bürgerlichen Mitte, Hans Wengenmeir, hatte deshalb hinterfragt, ob das Gesundheitsamt im Bereich von Reiner Erben gut aufgehoben sei. Es war ihm erst nach der Kommunalwahl im Frühjahr zugeschlagen worden, zuvor war es im Bereich des Ordnungsreferats. Wengenmeir sprach von "chaotischen" Zuständen und kassierte deshalb einen Rüffel von OB Weber. Kurz darauf aber musste man bei der Stadt einräumen, dass es bei der Kontaktverfolgung einen mehrtägigen Rückstau gebe und man sich deshalb vor allem auf Schwerpunkte konzentriere - etwa Schulen, Altersheime und besonders gefährdete Personen.

Auch die Sozialfraktion von SPD und Linkspartei hat Zweifel. Fraktionschef Florian Freund sagt, er bewerte das derzeitige Agieren von Erben als "unglücklich". Freund sieht auch das Hin und Her bei der Maskenpflicht an Lech und Wertach als Fehler. Es dränge sich der Eindruck auf, dass das Vorgehen nicht immer einem Plan folge. "Darunter kann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die wichtigen Maßnahmen leiden", so Freund. Vieles, was die Stadt derzeit umsetze, sei richtig und werde von der Sozialfraktion unterstützt. Er wünsche sich aber eine klarere Kommunikation durch die schwarz-grüne Stadtregierung.

Augsburgs OB Eva Weber stellt sich hinter den grünen Gesundheitsreferenten

Aus den Reihen der CSU-Fraktion ist ebenfalls Unzufriedenheit mit dem Gesundheitsreferenten zu hören - aus der Deckung wagt sich hier bisher aber niemand. Zuletzt sei Ordnungs- und Personalreferent Frank Pintsch (CSU) immer mehr in die Rolle des Corona-Referenten gerutscht, sagt ein Stadtrat. Er habe für Erben mehrfach die Kohlen aus dem Feuer geholt. Das dürfe kein Dauerzustand werden, zumal die CSU den Grünen inhaltlich stark entgegengekommen sei in den vergangenen Monaten. Eva Weber indes stärkt dem grünen Gesundheitsreferenten den Rücken: "Die Pandemie fordert die gesamte Stadtregierung heraus. Auch in anderen Kommunen läuft nicht alles rund, man hat dort dieselben Probleme." Deshalb einen Referenten in den Mittelpunkt der Kritik zu stellen, hält sie für falsch. Die Entscheidungen treffe stets die gesamte Stadtregierung.

