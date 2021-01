vor 59 Min.

Corona-Demo: Über 200 Teilnehmer bei Autokorso in Augsburg

Gegner der Corona-Politik fuhren am Sonntag in einem Autokorso durch Augsburg.

Gegner der Corona-Politik sind am Sonntag in einem Autokorso durch Augsburg gefahren. Laut Polizei waren es weitaus mehr Teilnehmer als bei der Stadt ursprünglich angemeldet.

"Gegen die Einschränkung des Grundgesetzes" - unter diesem Motto wurde laut Polizei die Demonstration auf vier Rädern für Sonntagnachmittag durch Augsburg angekündigt. Die Bewegung "Grundrechte wahren" hatte dazu aufgerufen. Nach Angaben der Polizei waren 40 bis 50 Teilnehmer angemeldet, tatsächlich zählten die Beamten dann aber rund 220 Fahrzeuge, wie ein Polizeisprecher berichtet.

Corona-Demo mit Autos in Augsburg: Zeitweise bildeten sich Staus

Zu Verkehrsbehinderungen kam es, als sich der Autokorso am Park&Ride-Parkplatz Augsburg-West in Bewegung setzte. Die Autos fuhren unter anderem die Ulmer Straße und Wertachstraße entlang in die Innenstadt, um dann über Langenmantelstraße und Bürgermeister-Ackermann-Straße wieder zum Ausgangspunkt zurück zu kehren. Zeitweise bildeten sich Staus. In einem blieb offenbar zwischenzeitlich Bischof Bertram Meier stecken, der auf dem Weg zu einer Messe in St. Sebastian war. (ina)

