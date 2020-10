vor 2 Min.

Corona-Fälle in Inninger Seniorenheim und im Bezirkskrankenhaus

Fünf Mitarbeiter des Seniorenzentrums haus Abraham in Inningen haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Plus Im Haus Abraham in Inningen haben sich fünf Mitarbeiter infiziert. Die Testergebnisse der Senioren liegen noch nicht vor. Auch in der Klinik gab es mehrere Fälle.

Im Seniorenzentrum Abraham im Augsburger Stadtteil Inningen sind fünf Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Auskunft von Bernhard Rössler, dem Pressesprecher des Heimträgers Vitalis, habe zunächst eine Mitarbeiterin ihren Arbeitgeber informiert, dass sie getestet worden sei und sich infiziert habe. "Daraufhin haben wir uns mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und Tests bei allen Beschäftigten und den Bewohnern der Etage veranlasst, in der die Mitarbeiterin tätig war." Das Resultat: Vier weitere Mitarbeiter seien infiziert. Ob es auch unter den Bewohnern Ansteckungen gebe, sei noch nicht bekannt, sagt Rößler. Auch im Bezirkskrankenhaus gab es zuletzt mehrere Corona-Fälle.

Corona-Infektion verläuft bislang ohne Symptome

Aktuell befinden sich die betroffenen Heimmitarbeiter von Abraham in häuslicher Quarantäne, laut Sprecher zeigen sie bislang keinerlei Symptome. Gleiches gelte auch für die 42 Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Bereichs. "Ihre Etage wurde isoliert, sie werden von Mitarbeitern betreut, die Schutzausrüstung tragen und einen gesonderten Eingang nutzen." Darüberhinaus gelte im gesamten Haus Besuchsverbot, alle Angehörigen seien entsprechend informiert worden.

Im Bezirkskrankenhaus hatten sich laut Auskunft eines Sprechers Anfang Oktober drei Patienten und fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt, die Patienten von anderen isoliert. Man habe in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt alle Maßnahmen ergriffen, um andere Patienten und Mitarbeiter zu schützen, heißt es aus dem Bezirkskrankenhaus. Da man im Haus selbst Corona-Tests durchführen könne und dürfe, seien bis jetzt rund 300 Personen auf das Virus getestet worden. "Daraus ergaben sich keine neuen Fälle", so der Sprecher. Man habe die Lage im Griff.

Wie es im Haus Abraham weitergeht, das über insgesamt 128 Plätze verfügt, hängt auch von den noch ausstehenden Ergebnissen ab. Trotz des Personalausfalls sei die Versorgung der Bewohner gesichert, betont der Sprecher. Vitalis betreibt insgesamt elf Seniorenzentren in Deutschland, acht davon in Bayern.

Corona beschäftigt Augsburger Seniorenheime seit März

Corona beeinflusst den Alltag der Augsburger Seniorenheime seit mehr als einem halben Jahr, sei es im Hinblick auf Besuchsregeln, Hygienemaßnahmen – oder Infektionen im eigenen Haus. So waren Ende März einige Bewohner im Caritas-Seniorenheim St. Verena in der Innenstadt an dem Virus erkrankt. Es wurde ein Covid-Bereich eingerichtet und eine Abteilung, wo Bewohner untergebracht wurden, die Symptome zeigten. Im Juli infizierten sich zwei Mitarbeiterinnen des städtischen Seniorenzentrums Servatiusstift im Antonsviertel, bei der anschließenden Reihentestung wurde bei einer Bewohnerin eine Covid-19-Infektion bestätigt.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie auch:

Themen folgen